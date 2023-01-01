Сэр Мартин. Возвращение на родину. Михаил Самарский
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Сэр Мартин. Возвращение на родину. Михаил Самарский

Сэр Мартин. Возвращение на родину. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

8.62020, Аудиокнига
Русская литература, Современная проза373 мин16+

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О книге

Алиса отправляется учиться в Великобританию. А это значит, что ее собака, корги по кличке Мартин, возвращается вместе с ней на свою родину. Жене, парню Алисы, боксеру, тоже предлагают потренироваться в Лондоне – и он, конечно же, соглашается. Но однажды на ринге ему наносят сильный удар, и тогда Алиса, опасаясь за жизнь возлюбленного, ставит ему ультиматум: либо она, либо спорт. И влюбленный не только в свою девушку, но и в бокс Женя выбирает… второе. Неужели пути Алисы и Жени навсегда разойдутся после стольких испытаний, которые они прошли вместе? Неужели Мартин больше никогда не поиграет с Женей, а Женя не почешет Мартина за ушком? У людей все слишком сложно. Нет, так не пойдет. Мартин обязан спасти любовь хозяйки!

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Жанр
Современная проза, Русская литература
Время
373 мин / 06:13

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