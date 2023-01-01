Сент-Ив. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В основу романа «Сент-Ив» положена история французского дворянина Керуэля де Сент-Ив, оказавшегося во время наполеоновских войн в плену у англичан. Случайное знакомство с красавицей Флорой, побег из Эдинбургской тюрьмы, полные приключений и опасностей скитания, возвращение в Париж, счастлив�ая свадьба и …добровольное возвращение в страну своего заточения – таковы главные события одиссеи героя, мастерски изложенные автором.



Сент-Ив слушать на видеосервисе Wink.