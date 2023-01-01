Сэнгоку Дзидай. Эпоха Воюющих провинций. Алексей Вязовский
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Сэнгоку Дзидай. Эпоха Воюющих провинций. Алексей Вязовский

Сэнгоку Дзидай. Эпоха Воюющих провинций. Алексей Вязовский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика737 мин16+

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О книге

«Эпоха Воюющих провинций» – фантастический роман Алексея Вязовского, первая книга цикла «Сэнгоку Дзидай», жанр историческая фантастика, попаданцы. Сильнейшее землетрясение в Токио оказалось роковым для российского студента, работавшего по контракту в японском банке. После удара по голове его сознание перемещается в 1538 год, в тело сына японского дайме (князя). Главный герой с самого начала угодил в безвыходную ситуацию: отец убит самураями конкурирующего клана, дядя собирается захватить власть в провинциях, принадлежащих дому Сатоми, на границах домена стоят вражеские войска, иезуиты плетут интриги, в свите наследника действует знаменитый шпион-синоби по имени Хандзо… Что будет с простым русским парнем в Стране восходящего солнца, цветущей сакуры и коварных ниндзя? Выживет ли изнеженный и избалованный «белый воротничок» в жестокую эпоху Воюющих провинций?

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Жанр
Фантастика
Время
737 мин / 12:17

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