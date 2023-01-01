Семья в приоритете. Отношения в паре. Как создать крепкую и счастливую семью. Виктория Боярина (книга, 2020) слушать онлайн

Залог семейного счастья – обучение созданию семьи как профессии. Уникальный подход автора первой книги серии «Семья в приоритете» заключается в осознанном, системном управлении семейными отношениями. Виктория Боярина рассматривает основные сферы семейной жизни: познание себя и друг друга в паре, преодоление кризисов и разрешение конфликтов, сохранение любви в длительных отношениях. Книга будет полезна всем, кто заинтересован в личностном развитии и готов работать над семейными отношениями.



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