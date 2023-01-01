Семнадцатое обновление. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

2037 год… Сверхпопулярной онлайн игре «Мир Аркона» произошло Семнадцатое обновление. Отныне все ощущения, которые пользователи, погруженные в индивидуальные капсулы, испытывают в процессе игры, стали неотличимы от реальных. Это в полной мере прочувствовал Роман Кожевников, не по своей воле оказ�авшийся в Арконе. И не просто – в Арконе, а в самом страшном его месте – Землях Демонов. Оказавшись в теле своего персонажа демона, Роман должен не только выжить, но и отомстить за свое заточение в виртуальной реальности, где достоверность болевых ощущений достигла ста процентов…



Семнадцатое обновление слушать на видеосервисе Wink.