Семейные драгоценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Семейные драгоценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Семейные драгоценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Николай спрятал семейные драгоценности – несколько старинных украшений – в старом пальто жены. Валентина, которая ничего не знала об этом, вынесла пальто во двор и повесила на забор. Узнав об этом, Николай ринулся во двор, но было поздно: кто-то уже взял пальто. Николай тяжело переживал потерю. Он вспомнил, как Валентина просила его заложить драгоценности в ломбард, чтобы помочь жениху их дочери Ксении, который попал в затруднительную ситуацию. Тогда Николай отказал. И теперь заподозрил, что жена и дочь вычислили, где он прячет украшения и сдали их в ломбард. Подозрения Николая подогревала его мать Инна Васильевна. Она возмущалась: недотепа-сын допустил пропажу украшений, которые в их семье передаются из поколения в поколение! Николаю показалось, что жених Ксении, у которого внезапно разрешились проблемы с бизнесом, воспользовался его драгоценностями. Подстрекаемый Инной Васильевной, Николай стал третировать Ксению, требуя, чтобы она рассталась с женихом. В итоге Ксения ушла жить к Антону. Николай уже решил поставить крест на истории с драгоценностями, но неожиданно встретил женщину, одетую в такое же пальто, как было у Валентины. Чтобы выяснить судьбу драгоценностей, Николай вынужден был разыграть роман с посудомойкой Зиной. Это было то самое пальто, но украшений в потайном кармане уже не было. Дальнейшему расследованию помешала жена. Валентина, приревновав Николая к Зине, ушла жить к Ксении. И тут Николай вспомнил, как сам перепрятал драгоценности в другое место. У него было несколько тайников, поэтому и возникла путаница. Обнаружив украшения, Николай попытался отнести их в ломбард. Он надеялся, что вырученные деньги помогут ему помириться с семьей. Однако украшения оказались фальшивыми. Мать объяснила Николаю, что это копии, а настоящие она завещает ему только после своей смерти. Николай заявил, что больше фамильная реликвия ему не нужна. Он, наконец, осознал, что истинные ценности – это не горстка цветных камешков, а доверие и благополучие его близких.

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