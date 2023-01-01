WinkАудиокнигиСемейное счастье. Лев Толстой
Семейное счастье. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика218 мин12+
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Сюжет
Общеизвестно, что гигант нашей литературы Лев Николаевич Толстой, в двадцать восемь лет решительно распрощался со светом и всю остальную жизнь прожил в своeм имении. Как видите, отнюдь не случайно семейная тема стала основной в его творчестве. И тем не менее, предлагаемое Вашему вниманию прои�зведение способно удивить и озадачить не только юных и неискушeнных читателей. Рассказ ведeтся от первого лица, причeм, от лица молоденькой девушки! Тема книги суперсовременна – любовные отношения людей с весьма ощутимой разницей в возрасте! Аполлон Григорьев заявил, что это лучший роман во всeм творчестве Толстого. А Ваше мнение?..
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