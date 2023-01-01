Семейная хроника. Сергей Аксаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских… С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель…". Так начинает свое повествование о роде Багровых, о переселении семьи в заволжские степи, в Оренбуржье, прекрасный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Верный семейным преданиям, памяти о своих корнях, автор воссоздал яркую, достоверную картину помещичьей жизни XVIII века. Житейская история, рассказанная просто, без словесных ухищрений, вошла в сокровищницу классической русской прозы. «Ласково поздоровался дедушка со своей супругой и назвал ее Аришей он никогда не целовал ее руки, а свою давал целовать в знак милости. Арина Васильевна расцвела и помолодела: куда девалась ее тучность и неуклюжесть! Сейчас принесла скамеечку и уселась возле дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если неласково встречал ре. „Напьемся-ка вместе чайку, Ариша! – заговорил Степан Михайлович, – покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спал я крепко, так что и сны все заспал. Ну, а ты?“ Такой вопрос был необыкновенная ласка, и бабушка поспешно отвечала, что которую ночь Степан Михайлович хорошо почивает, ту и она хорошо спит…»



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