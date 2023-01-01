Семь жизней (сборник). Захар Прилепин (книга, 2020) слушать онлайн

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чeрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмeрка», «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки» и «Не чужая смута». «"Семь жизней" – как тот сад расходящихся тропок, когда человек встаeт на одну тропку, а мог бы сделать шаг влево или шаг вправо и прийти… куда-то в совсем другую жизнь? Или другую смерть? Или туда же? Эта аудиокнига – попытка сходить во все стороны, вернуться и пересказать, чем всe закончится». Захар Прилепин



Семь жизней (сборник) слушать на видеосервисе Wink.