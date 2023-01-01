Семь сестер. Сестра солнца. Люсинда Райли
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Семь сестер. Сестра солнца. Люсинда Райли

Семь сестер. Сестра солнца. Люсинда Райли (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза296 мин16+
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Сюжет

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО ЦИКЛА «СЕМЬ СЕСТЕР». Для всего мира Электра – настоящая счастливица, знаменитая модель, ее образу жизни могут позавидовать многие. Но обратная сторона популярности – жизнь под прицелом фотокамер – убивает ее психическое здоровье. Разрыв с известным рок-музыкантом, в которого Электра была по-настоящему влюблена, а затем весть о смерти приемного отца Па Солта, становятся для нее точкой невозврата. В последнем письме Па Солта Электра находит координаты своего места рождения. Так начинается ее полное опасностей путешествие от шикарного Манхэттена до бескрайних равнин Африки, от современности и до далекого 1939 года, который стал определяющим для ее предков и ее собственного будущего. «В каждой книге цикла „„Семь сестер““ Люсинда Райли показывает нам сильных, харизматичных женщин, очень разных по характеру, но одинаково бесстрашных и решительных».– Library Journal «Магический реализм, искусство во всех его проявлениях и множество сюжетных линий – романам Люсинды Райли удается захватить читателя с первой главы».– Historical Novel Society «Внимание Люсинды Райли к деталям и ее доскональное исследование культурных реалий погружают читателей в поистине удивительную историю с живыми персонажами».– Booklist

Семь сестер слушать на видеосервисе Wink.

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