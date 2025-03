Семь сестер. Сестра луны. Люсинда Райли (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Тигги Деплеси всегда жила в гармонии с природой. Поэтому она выбрала для себя работу с дикими животными. Но череда драматичных событий, в том числе смерть ее приемного отца Па Солта, заставляют Тигги многое изменить в свой жизни. Чтобы понять, кем она хочет быть на самом деле, Тигги отправляется в солнечную Испанию, Гранаду, где, как она подозревает, живет ее настоящая семья. Так Тигги погружается в неразрывно связанную с гражданской войной 30-х годов историю своих предков, испанских цыган, среди которых были прекрасные музыканты и, что интригует Тигги больше всего, одна великолепная танцовщина фламенко, чья история станет для «„сестры луны“» своего рода новой путеводной звездой. ""В каждой книге цикла «„Семь сестер“» Люсинда Райли показывает нам сильных, харизматичных женщин, очень разных по характеру, но одинаково бесстрашных и решительных"". Library Journal ""Магический реализм, искусство во всех его проявлениях и множество сюжетных линий – романам Люсинды Райли удается захватить читаттеля с первой главы"". Historical Novel Society ""Судьбы двух женщин, разделенных почти сотней лет, переплетаются изящнейшим образом"". The New York Times ""Внимание Люсинды Райли к деталям и ее доскональное исследование культурных реалий погружают читателей в поистине удивительную историю с живыми персонажами"". Booklist ""Прекрасная серия… Волшебное, яркое приключение"". Woman's World Magazine



Семь сестер слушать на видеосервисе Wink.