Семь сестер. Потерянная сестра. Люсинда Райли (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Седьмая книга знаменитого цикла «Семь сестер». Это история последней, «потерянной», сестры Деплеси. Загадка, которая так долго оставалась без ответа! Благодаря завещанию приемного отца Па Солта каждая из шести сестер Деплеси смогла отправиться в уникальное путешествие на земли предков и узнать тайну своего рождения. Но один вопрос по-прежнему остается без ответа. Кем является их потерянная седьмая сестра, которую так и не удочерил Па Солт? Где ее искать? У сестер Деплеси есть лишь одна подсказка – кольцо с семью изумрудами. Из Новой Зеландии в Канаду, Францию и Ирландию – храбрые женщины семьи Деплеси вновь отправляются в путь. Перед ними откроется удивительная история любви и самопожертвования, начало которой было положено почти век назад. Добро пожаловать в красочный подзвездный мир сестер Деплеси.



Семь сестер слушать на видеосервисе Wink.