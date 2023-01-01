Семь подземных королей. Александр Волков (книга, 1964) слушать онлайн

Население Волшебной страны всe увеличивалось и увеличивалось, и пришло время, когда в ней образовалось несколько государств. В государствах, как водится, появились короли, а при королях придворные и многочисленная прислуга. Потом короли завели армии, начали ссориться друг с другом из-за пограничных владений и устраивать войны. В одном из государств, в западной части страны, тысячу лет назад царствовал король Наранья. Он правил так долго, что его сыну Бофаро надоело ждать смерти отца, и он задумал свергнуть его с престола. Заманчивыми обещаниями принц Бофаро привлек на свою сторону несколько тысяч сторонников, но они ничего не успели сделать. Заговор был раскрыт. Принца Бофаро привели на суд отца. И тот приказал ему уйти из города и отправиться на вечное поселение в огромное подземелье, глубоко под их королевством...



Семь подземных королей слушать на видеосервисе Wink.