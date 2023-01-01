WinkАудиокнигиСемь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала. Стивен Кови
Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала. Стивен Кови (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие73 мин12+
Ау�диокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Вы хотите стать по-настоящему высокоэффективным управленцем, который уверенно шагает по дороге успеха? Тогда вам необходимо овладеть семью навыками эффективности, научиться новому способу мышления и исследовать глубины собственного «я». В этом вам поможет аудиокнига – программа, разработанная специально для менеджеров на основе всемирного бестселлера Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей».
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