Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала. Стивен Кови
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Аудиокниги
Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала. Стивен Кови

Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала. Стивен Кови (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие73 мин12+
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Сюжет

Вы хотите стать по-настоящему высокоэффективным управленцем, который уверенно шагает по дороге успеха? Тогда вам необходимо овладеть семью навыками эффективности, научиться новому способу мышления и исследовать глубины собственного «я». В этом вам поможет аудиокнига – программа, разработанная специально для менеджеров на основе всемирного бестселлера Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей».

Семь навыков эффективных менеджеров слушать на видеосервисе Wink.

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