WinkАудиокнигиСемь гвоздей с золотыми шляпками. Анна Дашевская
Семь гвоздей с золотыми шляпками. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези847 мин12+
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Сюжет
Лавиния Редфилд знакома читателям по двум первым книгам цикла («Кастрюлька с неприятностями» и «Принцы только такое всегда говорят»). Она следователь Службы магической безопасности Союза королевств, маг-боевик со стажем более четырех сотен лет, профессор Магической Академии в Лютеции. Имен�но она обнаруживает и обезвреживает заговор темных магов. А по дороге спасает принцев, королей и секретарш, обучается магии вуду, знакомится с баньши и призраком, преподает, заводит романы и расследует преступления.
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