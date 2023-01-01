Семь гвоздей с золотыми шляпками. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лавиния Редфилд знакома читателям по двум первым книгам цикла («Кастрюлька с неприятностями» и «Принцы только такое всегда говорят»). Она следователь Службы магической безопасности Союза королевств, маг-боевик со стажем более четырех сотен лет, профессор Магической Академии в Лютеции. Имен�но она обнаруживает и обезвреживает заговор темных магов. А по дороге спасает принцев, королей и секретарш, обучается магии вуду, знакомится с баньши и призраком, преподает, заводит романы и расследует преступления.



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