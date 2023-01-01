Семь этюдов по физике. Карло Ровелли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга итальянского физика побила рекорды «50 оттенков серого»! История великих открытий, результаты новейших исследований, поразительные факты и смелые гипотезы. Карло Ровелли – физик-теоретик, внесший значительный вклад в физику пространства и времени, автор нескольких научно-популярных книг. Он работал в Италии и США, а сейчас возглавляет исследовательскую группу по квантовой гравитации в Марселе. «Семь этюдов по физике» мгновенно стали бестселлером в Италии и переведены на несколько десятков языков. Эта аудиокнига расскажет всe, что необходимо знать о физике – науке, изучающей, как устроен наш мир, все то, без чего мы никогда не сможем даже представить себе, в каком удивительном и загадочном мире мы живем. Как рождаются и как умирают звезды, что такое время и почему черные дыры говорят на трех языках, из чего состоит вселенная и существовало ли что-то до неe, где можно отыскать «кванты пространства» и в чем ошибся Кант, почему теорию относительности Альберта Эйнштейна называют «самой красивой из существующих физических теорий» и почему сам ученый был ярым противником квантовой физики. Эта аудиокнига расскажет о великой революции, произошедшей в физике в XX веке, о великих исследованиях и гениальных прозрениях, смелых гипотезах и неожиданных фактах, наивных заблуждениях и удивительных открытиях. А главное – о месте и значении человека в бесконечном пространстве Космоса.



Семь этюдов по физике слушать на видеосервисе Wink.