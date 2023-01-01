Семь духовных законов успеха. Дипак Чопра (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успех и тиражи этой книги невероятны. Основанная на законах, которым подчиняется все мироздание, она вдребезги разбивает миф о том, что успех является результатом тяжелого труда, точного планирования или руководящих вами амбиций. В «Семи Духовных Законах Успеха» Дипак Чопра рисует перспекти�ву достижения успеха, которая изменит всю вашу жизнь: стоит вам понять вашу истинную природу и научиться жить в гармонии с ней, к вам легко и без всяких усилий придет успех, который включает в себя и крепкое здоровье, энергичность и увлеченность жизнью, глубокие взаимоотношения, творческую свободу, ощущение благополучия и умиротворенность.



Семь духовных законов успеха слушать на видеосервисе Wink.