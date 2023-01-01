Семь дней, в которые был ограблен мир. Союз Пяти. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Семь дней, в которые был ограблен мир. Союз Пяти.» – одной из известных работ великого русского и советского писателя Алексея Толстого. «Красный граф» – так называли советского писателя Алексея Николаевича, бывший эмигрант и титулованный дворянин, сумел не только преодолеть все преграды нового режима, но и стать любимцем и баловнем советской власти – сталинские премии и благополучная жизнь писателя мало отличались по уровню комфорта от дореволюционной. Алексей Толстой также являлся и личным другом Иосифа Сталина. Книга озвучена популярным артистом и актером дубляжа Олегом Новиковым. «– …Идея нашего наступления такова: мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом… Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями. – …Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы приобретем пакеты акций тех предприятий, которые обеспечат нам безраздельную власть. Когда через семь дней наши враги опомнятся, – будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на земле. Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала. – …Каким же способом мы достигнем нужного эффекта – мирового ужаса?» Олег Новиков популярный актер, режиссер, сценарист и известный актер дубляжа, ...Слушайте книгу.



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