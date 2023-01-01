Село Степанчиково и его обитатели. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Повесть о «русском Тартюфе», часть весьма необычного сборника. Очень необычный сборник. Очень непривычный Достоевский. Достоевский не только (и не столько) трагический, но – ироничный, веселый, трогательный и даже сентиментальный. Достоевский «малой формы» – мастер злободневных сюжетов, комических ситуаций и остроумных диалогов. Достоевский в начале своего литературного пути – до «Великого пятикнижия». «Село Степанчиково и его обитатели», «Хозяйка», «Чужая жена и муж под кроватью» – без этих произведений невозможно понять Достоевского. Ведь именно в них наметились те философско-нравственные и социально-психологические мотивы творчества, из которых позже вырастут «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы» и другие романы.



Село Степанчиково и его обитатели слушать на видеосервисе Wink.