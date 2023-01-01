Секреты уверенности, которые должна знать каждая женщина. Барбара де Анджелис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уверенность – это то, чего нам чаще всего не хватает, чтобы добиться успеха в жизни и любви. «Не смогу, боюсь, не получится» – вот наши главные враги, с которыми нужно беспощадно бороться. Начните эту борьбу прямо сегодня! У вас все получится! В этой книге вы найдете простые и эффективные способы избавления от неуверенности и нерешительности, которые проверены на личном опыте не только автором, но и многими известными и преуспевающими женщинами. Ярко и эмоционально написанная, с реальными историями и примерами, дельными рекомендациями и любопытными выводами, эта книга станет вашим лучшим попутчиком и помощником на пути к успеху.



Секреты уверенности, которые должна знать каждая женщина слушать на видеосервисе Wink.