Секреты III рейха. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига будет интересна для слушателей с любым уровнем знаний о «чуме XX века» – нацистском Третьем рейхе, стремившемся к мировому господству. Просуществовав всего двенадцать лет – с 1933-го по 1945 годы, Третий рейх, тем не менее, оставил после себя множество великих тайн и трудноразрешимых загадок, большинство из которых не разгаданы до сих пор. Большая любовь Гитлера Был ли фюрер психически здоров Воздушные шары Загадка Ганусана Загадка Морриса Загадки Порше Копье Судьбы Лазерное оружие Ледяной тайник Ночь длинных ножей Оракул III рейха Поиски истоков ариев Поиски святого Грааля Русская Мата Хари Тайна Крымских сокровищ Тайны U-250 Тайны Шеленберга Тайны сверхлюдей Тайные контакты рейха с инопланетянами Тайный знак последней русской императрицы Тегеран Фюрера спас случай Эдуард Винзор ©



Секреты III рейха слушать на видеосервисе Wink.