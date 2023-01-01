Секреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами. Майкл Вилкинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоверсия книги №1 по фасилитации. Здесь вы найдете все, что нужно знать для проведения успешных фасилитационных сессий. Вы узнаете, как сформулировать цель, какие вопросы задавать, как наглядно отражать полученные идеи на флипчартах и парковочных досках. Руководство будет полезно и начин�ающим фасилитаторам, и специалистам с опытом, а также руководителям. Фасилитация поможет найти эффективные решения в области стратегического планирования, согласования целей, повышения производительности, формирования культуры ответственности.



Секреты фасилитации слушать на видеосервисе Wink.