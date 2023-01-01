WinkАудиокнигиСекреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами. Майкл Вилкинсон
Секреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами. Майкл Вилкинсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература1009 мин12+
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Сюжет
Аудиоверсия книги №1 по фасилитации. Здесь вы найдете все, что нужно знать для проведения успешных фасилитационных сессий. Вы узнаете, как сформулировать цель, какие вопросы задавать, как наглядно отражать полученные идеи на флипчартах и парковочных досках. Руководство будет полезно и начин�ающим фасилитаторам, и специалистам с опытом, а также руководителям. Фасилитация поможет найти эффективные решения в области стратегического планирования, согласования целей, повышения производительности, формирования культуры ответственности.
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