Секретарь на метле. Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Дианы Рымарь – « Секретарь на метле». Книга прочитана популярной радиоведущей и известной актрисой дубляжа Аллой Човжик. Я ведьма-неумeха, точнее, ведьма-оборотень без опыта и магии. Мой род истребили, но я мечтаю его возродить. Ну и что, что неумеха, главное – поставить цель, правда? А потом – сделать первый шаг: вернуть себе силу. Для этого я должна влюбить в себя обычного человека, старинного врага рода… И я нашла подходящего кандидата. Богдан Островский, влиятельный бизнесмен, статный красавец, мечта многих… А еще надменный сноб и бабник. Как к такому подступиться? Устроюсь-ка я к нему секретарем! А там посмотрим… Однотомник, ХЭ Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Секретарь на метле слушать на видеосервисе Wink.