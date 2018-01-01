Секретарь для эгоиста. Дора Коуст (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Доры Коуст – "«Секретарь для эгоиста». Я – лучший специалист своего дела. Он – эгоистичный тип, по воле судьбы ставший моим начальником. Мы не терпим друг друга, но нам придется провести вместе три дня, потому что на кону два миллиона долларов! Книга содержит реалистичное описание постельных сцен, некоторую часть нецензурных выражений, строго 18 . Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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