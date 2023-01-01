Секрет за секрет. Елена Хантинг (книга, 2020) слушать онлайн

Райан Кингстон всегда считал себя здравомыслящим мужчиной. Профессиональный спортсмен, хоккеист, совсем не тот типаж, кто может затеять пьяную драку или подцепить в баре девушку на одну ночь. Но эта ночь стала особенной, поначалу – не в лучшем смысле. Кингстон узнает, что его семья скрывала от него правду о его происхождении. Как тут не пуститься во все тяжкие? Компанию ему составляет случайная знакомая по имени Куини, у которой тоже ворох проблем, и она не прочь забыться. Похоже, это любовь с первого взгляда. Увы, наутро Куини ускользает от Кингстона по-английски. Когда он видит ее в следующий раз, оказывается, что подойди он к ней хоть на шаг – лишится карьеры, и это как минимум. Но он не привык сдаваться.



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