Секрет Императора, или Вдова на отборе – к беде!. Кристина Корр (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

«Секрет Императора, или Вдова на отборе – к беде!» – фантастический роман Кристины Корр, жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Овдовевшая, находясь на грани разорения, я заключила сделку и теперь должна выиграть отбор невест, который не исключено, может стать смертельным для меня. Ведь за сердце его величества, а точнее за власть, будут бороться сразу семь претенденток из других империй. Но я и не догадываясь, что самым опасным для меня станет не отбор, а секрет императора…



Секрет Императора, или Вдова на отборе – к беде! слушать на видеосервисе Wink.