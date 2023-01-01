WinkАудиокнигиСекрет Императора, или Вдова на отборе – к беде!. Кристина Корр
Секрет Императора, или Вдова на отборе – к беде!. Кристина Корр (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези435 мин16+
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Сюжет
«Секрет Императора, или Вдова на отборе – к беде!» – фантастический роман Кристины Корр, жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Овдовевшая, находясь на грани разорения, я заключила сделку и теперь должна выиграть отбор невест, который не исключено, может стать смертельным для меня. Ведь за сердце его величества, а точнее за власть, будут бороться сразу семь претенденток из других империй. Но я и не догадываясь, что самым опасным для меня станет не отбор, а секрет императора…
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