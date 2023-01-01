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Сегодня, мама!. Сергей Лукьяненко,Юлий Буркин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика307 мин12+
Сюжет
В ваших руках, слушатель, уникальный проект – веселая, искрометная и необычайно увлекательная повесть, которая легла в основу фантастического блокбастера «Азирис Нуна». Это первая книга отчаянно смешной и разудалой трилогии Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина "Остров «Русь»! Забавную историю космических приключений двух взращенных на древнеегипетской культуре подростков, занесенных в далекое будущее, прочитали авторы книги Сергей Лукьяненко и Юлий Буркин!
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