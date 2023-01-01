Сегодня и завтра. Кодекс миллиардера. Генри Форд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда кто-либо заводит разговор об усиливающейся мощи различных механизмов, перед нами встает образ холодного, бездушного мира в котором деревья, цветы, птицы, луга вытеснены огромными заводами, состоящими из железных машин и роботов. Генри Форд в своей книге «Сегодня и завтра. Кодекс миллиардера» делает этот бездушный металлический мир более понятным и человечным. В доступной и увлекательной форме он рассказывает о самых истоках построения своего многомиллионного бизнеса, секретах успеха и возможных подводных камнях, ожидающих предпринимателей в самом начале их пути. Сочетание исторического, технического и автобиографического материала в этой книге, делает ее интересной для самого широкого круга читателей.



Сегодня и завтра слушать на видеосервисе Wink.