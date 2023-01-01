Сегодня и завтра. Кодекс миллиардера. Генри Форд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Сегодня и завтра» – аудиокнига всех современных предпринимателей. Необычное сочетание философского и исторического трактата, который никого не оставит равнодушным. В начале XX века Генри Форд изменил мир, подняв Америку на новый экономический уровень, борясь с последствиями Великой депрес�сии. Еще в начале своего пути он одним из первых крупных предпринимателей в мире приобрел репутацию борца за интересы покупателей. В 1928 году получил Медаль Эллиотта Крессона института Бенджамина Франклина за революционные достижения в автомобильной промышленности и индустриальное лидерство.



Сегодня и завтра слушать на видеосервисе Wink.