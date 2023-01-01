Седьмой читатель. Лэй Ми (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мощный психологический триллер. Под угрозой смертельной опасности студент Фан Му обнаруживает в себе дар профайлинга. Повседневность. 1999 год. Фан Му – студент третьего курса Педагогического университета города Чанхон. Его жизнь ничем не отличается от жизни сокурсников, а самая страшная проблема – экзамены. Все меняется, когда университет потрясает новость о чудовищном убийстве: один из учащихся задушен в туалете студенческого общежития. Более того, погибший жил в одной комнате с Фан Му. Безысходность. Вскоре происходит новая трагедия. Первая красавица курса упала с двадцать четвертого этажа. Полиция склоняется к версии самоубийства, но после смерти еще двух студентов становится ясно: все не так просто. Профайлер. Пока полицейские пытаются нащупать хоть какую-то зацепку, Фан Му не может отделаться от странного ощущения, будто он чувствует убийцу. Может смотреть на мир его глазами. В одном из учебников он находит список имен, среди которых все, кто был убит. Будущий профайлер уверен – это и есть ключ к разгадке. А оставшиеся из списка – в смертельной опасности…



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