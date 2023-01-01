Сдвиг времени по-марсиански. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Марсианские колонисты борются за лучшую жизнь. Особенно привлекают их идеи изменения прошлого. Потому и обращаются они к религии бликменов – коренных жителей Марса. Ведь если дух священной скалы под названием Грязная Башка проявит благосклонность, колонисты получат то, о чем просят…



Сдвиг времени по-марсиански слушать на видеосервисе Wink.