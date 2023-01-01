Сделка со страусами. Избранные рассказы. Герберт Уэллс
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Сделка со страусами. Избранные рассказы. Герберт Уэллс

Сделка со страусами. Избранные рассказы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Ужасы и мистика229 мин12+
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Сюжет

Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) – английский писатель и публицист, автор всемирно-известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и других. Его творчество оказало существенное влияние на развитие жанра научной фантастики. Значительную часть наследия Уэллса составляют рассказы. В них, как и в романах, отразилось его беспокойство за судьбу человека в мире, который слишком быстро изменяют научные открытия и новые технологии. Органичное сочетание смелой фантазии, доброго юмора и широта социальных наблюдений сделали творчество Уэллса интересным и значимым для читателей нескольких поколений. Здесь представлены аудиоверсии самых увлекательных рассказов писателя. Название сборнику дало повествование с непредсказуемым авантюрным сюжетом. Организуется перевозка страусов для аукциона. Перед погрузкой на огромный морской лайнер одна из птиц проглотила крупный и очень дорогой бриллиант. Какой именно страус это сделал, никто не знает…

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