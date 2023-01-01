Сделай мужа миллионером. Лариса Ренар (книга, 2020) слушать онлайн

Новая аудиокнига Ларисы Ренар – это роман и тренинг под одной обложкой. У четырех героинь – разные судьбы, семейное положение, достаток, но все они объединены одним желанием: стать такой женщиной, ради которой мужчина готов завоевывать мир и зарабатывать миллионы. Каждый месяц в течение года они собираются вместе, чтобы под руководством Ларисы шаг за шагом двигаться к намеченной цели. Они узнают, от чего зависит желание мужчины быть более успешным и как вдохновить его на развитие научатся эффективному планированию финансов и овладеют действенными способами обращения с деньгами определят психотип своего мужчины и найдут «ключики», которые помогут взаимодействовать с ним эффективнее поймут, как «монетизировать» таланты и зарабатывать на том, что получается лучше всего. В итоге героини изменят не только своих мужчин, но изменятся сами: вместе они достигнут финасовых успехов, процветания, изобилия и гармонии в семейной жизни.



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