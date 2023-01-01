Сделай это завтра и другие секреты управления временем. Марк Форстер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы знаете, что такое «маньяна»? Это важнейшее слово испанской культурной традиции, которое означает «завтра». «Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра. Никогда не делай завтра то, что можно сделать через неделю». Какое отношение этот принцип имеет к тайм-менеджменту? Он позволяет сохранять дистанцию между запросом и его выполнением и построить правильную последовательность действий. При сильной загруженности бесполезно ранжировать дела по важности и срочности, потому что человеку свойственно скорее выполнять обещанное, нежели срочное. Книга Марка Форстера «Сделай это завтра и другие секреты управления временем» предлагает ряд свежих техник, которые позволят выполнять список дел, запланированных на один день, стать более организованными и рационально распоряжаться ресурсами.



Сделай это завтра и другие секреты управления временем слушать на видеосервисе Wink.