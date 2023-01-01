Сдается в наем. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Сага о Форсайтах» – монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона Голсуорси, которая описывает историю многочисленного семейства Форсайтов на протяжении нескольких поколений. Заключительная часть первого цикла, роман «Сдаeтся в наeм» – история отношений двух юных представителей враждующих ветвей рода Форсайтов: дочери Сомса – Флeр и сына Ирэн – Джона. Что окажется сильнее – прекрасное чувство любви или старая семейная ненависть и обиды минувших лет?..



Сдается в наем слушать на видеосервисе Wink.