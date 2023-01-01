Счастливый сценарий твоей жизни, или Как хочешь, так и будет. 13 правил победителя. Нина Рубштейн
Wink
Аудиокниги
Счастливый сценарий твоей жизни, или Как хочешь, так и будет. 13 правил победителя. Нина Рубштейн

Счастливый сценарий твоей жизни, или Как хочешь, так и будет. 13 правил победителя. Нина Рубштейн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология388 мин16+

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О книге

Если ваша жизнь не всегда складывается так, как вам хочется, не расстраивайтесь! Эта книга-тренинг поможет вам стать хозяином своей судьбы и написать тот сценарий, который вас устроит. И хотя для этого вам придется потрудиться: разобраться с привычными ролями, которые вы играете дома или на работе, понять, какое влияние оказывают на вас ваши родители, друзья и любимые, и научиться отделять навязанные вам цели от своих собственных, – результат превзойдет ваши самые оптимистичные ожидания. Станьте автором сценария собственной жизни и будьте счастливы!

Счастливый сценарий твоей жизни, или Как хочешь, так и будет слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Саморазвитие, Психология
Время
388 мин / 06:28

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