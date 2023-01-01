Счастливый Принц. Сказки / The Happy Prince. Tales. Оскар Уайльд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература255 мин0+
Сюжет
В философских сказках, которые писатель никогда не называл сказками, нашли отражение взгляды самого автора о превосходстве искусства над жизнью и опровержение этих взглядов самой жизнью. Все герои Уайльда – Принц и Ласточка, Соловей и Роза, мальчик Ганс и Мельник, Ракета и Великан – стремятся к счастью, но так и не находят его… Данная аудиокнига на русском и английском языках.
Счастливый Принц слушать на видеосервисе Wink.