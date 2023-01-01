Счастливчик. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Однажды, ярким солнечным утром, шаловливый солнечный лучик пробрался в занавешенную спальню, где спал белокурый, черноглазый мальчик. Между стеклом и шторой слышится какая-то возня. Затем оттуда слышится резкий голос, не допускающий возражений: «Бонжур! Хватит спать! Вставай, Счастливчик, пора вставать!». Мальчик жмурится от яркого солнечного луча, и таращится во все стороны, пытаясь найти незримого крикуна. «Вставай же, Счастливчик! Нас ждет новый день!». Мальчик, сладко зевая, потягивается и садится на кровати. Он выглядит изящно, и утонченно. Несмотря на то, что ему девять лет, многие с первого взгляда дадут ему не больше семи, но умен он не по годам. Так ему говорят все: и бабушка, и няня, и monsieur Диро, и Мик-Мик.



Счастливчик слушать на видеосервисе Wink.