Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека. 53 кратких урока ныне живущим. Массимо Пильюччи
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Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека. 53 кратких урока ныне живущим. Массимо Пильюччи

Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека. 53 кратких урока ныне живущим. Массимо Пильюччи (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Учебная и научная литература150 мин0+

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О книге

Одной из самых выдающихся школ античной философии по праву считается стоицизм – философская система, сложившаяся в III–II веках до н. э. в Греции, а позже усвоенная и Римом. Автор, американский философ, биолог и публицист, использует немногочисленные, но прославленные работы этого мыслителя и пытается реконструировать его миросозерцание, опираясь на современный язык, современную стилистику и современные нарративы – делая некогда выдающуюся стоическую доктрину доступной и привлекательной для человека XXI столетия. Он обращается к воззрениям Эпиктета, римского философа-раба, одного из самых ярких ее представителей. Представленная им конструкция, получившая название «Стоицизм 2.0», имеет к тому же и практическое назначение: она, по замыслу автора, может обучить человека сегодняшнего дня искусству не просто жить, но жить счастливо. Проверенная двумя тысячелетиями стоическая мудрость, как полагает автор, обладает исключительной ценностью в мире постмодерна.

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Жанр
Саморазвитие, Учебная и научная литература
Время
150 мин / 02:30

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