Счастье среди лаванды. О сбывшихся мечтах, пылких садовниках и баночках с женским восторгом. Аня Матвеева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Аня Матвеева – хозяйка лавандовой фермы, флорист, предприниматель и автор популярного блога. Её книга – это приятное лекарство с запахом лаванды: заряжает весельем и радостью, помогает забыть о неприятностях и поплакать, но только от смеха! Аня Матвеева – хозяйка лавандовой фермы, флорист, предприниматель. Автор блога «lavandamia» с аудиторией 20 000 подписчиков. Бывают дни, когда мир рушится, на душе усталость и раздражение, хочется ворчать, бить посуду и крапиву палкой, к черту на море и на ручки к любимым. В такие моменты юмор может стать отличным лекарством. Эта книга – не просто потешные истории о семейке, помешанной на лаванде, это уютная терапия, которая поможет хотя бы на время забыть о неприятностях. Как открыть лавандовую ферму, если у тебя есть только ветхий домик и безумная мечта? Какие болливудские блокбастеры случаются в сонной, на первый взгляд, деревеньке? В чем опасность мужского стриптиза? Что происходит, когда женщина скучает? Существует ли инструкция к людям и почему мужчины как кусты?



Счастье среди лаванды слушать на видеосервисе Wink.