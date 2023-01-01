WinkАудиокнигиСчастье по дзен. Искусство любить то, что есть, и создавать то, что хочется. Крис Прентисс
Счастье по дзен. Искусство любить то, что есть, и создавать то, что хочется. Крис Прентисс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Религия и духовная литература148 мин16+
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Сюжет
Все, что ни делается, – к лучшему, таков закон счастья по дзен. Эта древняя восточная мудрость кажется наивной, но, приняв ее, вы можете создать личную философию и преодолеть трудные жизненные периоды, усталость и стресс. Измените свою реакцию на события, научитесь видеть хорошее в каждом дне и �наполните свою жизнь смыслом, радостью и любовью.
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