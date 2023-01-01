Счастье на снежных крыльях. Назначена истинной. Ольга Гусейнова
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Счастье на снежных крыльях. Назначена истинной. Ольга Гусейнова

Счастье на снежных крыльях. Назначена истинной. Ольга Гусейнова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези461 мин16+
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Сюжет

Столица крылатого народа прекрасна со своими дворцами и долинами! Да и тюрьма тут такая, что не пройдешь мимо. Ведь у крылатых леар водятся свои злодеи и порой устраивают такое… Мне, конечно, повезло, есть тот, кто защитит и спасет. Красивый муж, как в сказке, здоровенный, с крыльями… Жаль, что на ангела совсем не похож. И найти общий язык нам непросто. Но когда неожиданно вспыхивает любовь, а под носом плетется заговор, ничего не остается, как сплотиться, разобраться во всем и победить! Тем более сами боги на нашей стороне.

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Фэнтези

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