Счастье на снежных крыльях. Назначена истинной. Ольга Гусейнова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Столица крылатого народа прекрасна со своими дворцами и долинами! Да и тюрьма тут такая, что не пройдешь мимо. Ведь у крылатых леар водятся свои злодеи и порой устраивают такое… Мне, конечно, повезло, есть тот, кто защитит и спасет. Красивый муж, как в сказке, здоровенный, с крыльями… Жаль, что н�а ангела совсем не похож. И найти общий язык нам непросто. Но когда неожиданно вспыхивает любовь, а под носом плетется заговор, ничего не остается, как сплотиться, разобраться во всем и победить! Тем более сами боги на нашей стороне.



Счастье на снежных крыльях слушать на видеосервисе Wink.