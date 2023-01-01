Счастье – это разум. Алексей Рыжков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Счастливы мы или несчастны, зависит от нашего мировоззрения. Чтобы стать счастливее, нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Автор выделил пять качеств характера, развив которые, по его мнению, можно быть счастливым независимо от обстоятельств, а именно смирение, невозмутимость, благодарность, антинаивность и любовь к себе. Затронуты также темы о гневе, гордыне, обидах, стереотипах, осуждении, алкоголе и др. В книгу включены высказывания философов-стоиков и других мыслителей разных эпох.



Счастье – это разум слушать на видеосервисе Wink.