Сборник стихов. Илья Чавчавадзе (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Князь Илья Григорьевич Чавчавадзе был выдающимся грузинским поэтом, публицистом, борцом за национальную независимость Грузии. Представитель кварельской ветви княжеского рода Чавчавадзе, он получил юридическое образование в Санкт-Петербурге. В 1864 году, когда проходила освободительная крестьянская реформа в пределах Кавказского наместничества, Чавчавадзе был командирован в Кутаисскую губернию в качестве чиновника особых поручений, чтобы разобраться во взаимоотношениях помещиков и крестьян. В том же году он стал мировым посредником Душетского уезда Тифлисской губернии, а спустя десять лет и мировым судьей в том же уезде. Чавчавадзе также состоял председателем общества распространения грамотности среди грузинского населения. Илья Чавчавадзе переводил на грузинский язык Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гейне, Шиллера и Гете. Совместно с князем Иваном Мачабели осуществил перевод «Короля Лира». Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги: Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», Важа Пшавела «Этери», «Гость и хозяин», Давид Гурамишвили «Давитиани», Илья Чавчавадзе «Дмитрий Самопожертвователь», Акакий Церетели «Сборник стихов», Тициан Табидзе «Сборник стихов», Григол Орбелиани «Сборник стихов».
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