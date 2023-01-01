Сборник стихов. Борис Пастернак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Будущий нобелевский лауреат и автор «Доктора Живаго» Борис Леонидович Пастернак начал печатать свои первые стихи еще в 1913 году, во время обучения в Московском университете. И все же наиболее известным и любимым у поклонников творчества писателя стал цикл «Стихотворений Юрия Живаго», вышедший уже гораздо позже более чем сорок лет спустя. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия этих стихов в исполнении Алексея Борзунова.



Сборник стихов слушать на видеосервисе Wink.