WinkАудиокнигиСборник стихов. Борис Пастернак
Сборник стихов. Борис Пастернак (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия45 мин12+
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Сюжет
Будущий нобелевский лауреат и автор «Доктора Живаго» Борис Леонидович Пастернак начал печатать свои первые стихи еще в 1913 году, во время обучения в Московском университете. И все же наиболее известным и любимым у поклонников творчества писателя стал цикл «Стихотворений Юрия Живаго», вышедший уже гораздо позже более чем сорок лет спустя. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия этих стихов в исполнении Алексея Борзунова.
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