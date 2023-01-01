Сборник рассказов. Том 1. Василий Шукшин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блестящий язык, увлекательность, юмор, живость, предельная достоверность персонажей, простота и необычайная глубина рассказов, – вот первое, что приходит на ум, когда пытаешься “в общем” охарактеризовать творчество Василия Шукшин. Это известно. Из неочевидного же… Пожалуй, никто так не выразил душу русского “мужика” как это сделал Шукшин. И тут речь далеко не только о 60-х-70-х тут преемство, которое каждый легко обнаружит в себе самом. Хочешь понять русского мужчину – читай Шукшина. Вне всяких сомнений! Т.о. рассказы Шукшина – это не только о недавнем “прошлом”, это еще и зеркало современной русской души. В русской литературе есть три очень близко стоящих писателя… Гоголь, Шукшин и Чехов. Или, вернее, Гоголь, Чехов, Шукшин, конечно. Гоголь прожил 43 года, Чехов – 44, Шукшин – 45. […] Все трое писали юмористические рассказы. Их поэтому легко понять, полюбить. Человек, когда смеeтся, лучше становится. Потому что забывается, перестаeт «изображать из себя», перестаeт быть умным – или каким он там стремится быть. Ослабевает его защита […] Был такой жанр в нашем кино – лирическая комедия. Это когда вроде сел посмеяться – и поплакал. И задумался о жизни. И таким мудрым, таким задумчивым стал – жуть! Будто что-то очень важное про жизнь понял. Вот каждый из них, из этих троих писателей, был такой лирической комедией. Они не грузили. Не претендовали. Так, прогуляться вышли, лeгкий жанр… А всe-таки […] Шукшин-писатель у нас «недооценeн», как ни смешно это звучит […] Когда говорят, ...Слушайте книгу.



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