Сатирикон. Петроний Арбитр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В настоящем издании приводятся два варианта прочтения романа. Первая часть содержит фонограмму текста романа в исполнении Михаила Рослякова, дополненную научным аппаратом, подготовленным Борисом Ярхо в исполнении Михаила Позднякова. Вторая часть содержит фонограмму перевода романа Петро�ния в исполнении Михаила Рослякова. Прослушивание первого диска позволит Вам более полно воспринять историко-культурный контекст романа, а второй откроет Вам достоинства «Сатирикона» как одного из лучших сатирических произведений европейской литературы.



Сатирикон слушать на видеосервисе Wink.