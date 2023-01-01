WinkАудиокнигиС�апсан. Александр Куприн
Сапсан. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика11 мин6+
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Сюжет
«Я – Сапсан Тридцать Шестой – большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, четырех лет от роду и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем семь (дальше я не умею считать), мне повесили на шею тяжелую л�епешку, и все меня хвалили. Однако лепешка ничем не пахла…»
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