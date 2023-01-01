Sapiens: краткая история человечества. Юваль Харари. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Юваля Харари «Sapiens: краткая история человечества» — бестселлер № 1 по версии The New York Times. Это захватывающая история о том, как биология определяла путь развития нашей цивилизации. Книга расширяет наше понимание того, что значит быть человеком. Сто тысяч лет назад Землю населяли по крайней мере шесть разных видов людей. Сегодня остался только один — Homo sapiens. А что сталось с остальными? Юваль Харари показывает, как эволюционировал наш вид в глобальной экосистеме еще до того, как были составлены карты древнейших империй. Он пересматривает принятые истины, связывает доисторические события с современными проблемами. Сегодня человечество обрело способность проектировать не только окружающий мир, но и самих себя. Куда это нас приведет и кем мы станем в ближайшем будущем?



Sapiens: краткая история человечества слушать на видеосервисе Wink.