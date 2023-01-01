Сапфировая книга. Керстин Гир (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

«Таймлесс. Сапфировая книга», вторая часть книжной трилогии «Таймлесс» немецкой писательницы Керстин Гир. Теперь в аудиоформате! В истории общества путешественников во времени есть явные пробелы и темные места. Гвендолин чувствует, что за всем этим кроется страшная тайна, заговор, но как это доказать Гидеону и всем вокруг? Тайные коды, шифры и послания, погони, стрельба, призраки, все это ждет главных героев на пути к разгадке тайны. Сможет ли Гидеон убедить Гвендолин, что все его чувства – это не игра, излечить разбитое сердце подруги и спасти ее от смертельной опасности? Вторая книга трилогии «Таймлесс» – бестселлер немецкой писательницы Керстин Гир – для читателей и слушателей всех возрастов! Озвучил аудиокнигу актер театра и кино, кандидат филологических наук, переводчик-германист Петр Абрамов. Его чарующий голос мгновенно погружает слушателей в атмосферу захватывающих тайн и волшебства, удивительных событий и неожиданных поворотов сюжета.



Сапфировая книга слушать на видеосервисе Wink.